Sound von Phil Collins in Schemmerhofen

Seine größten Hits sind „Another Day in Paradise“, „Invisible Touch“ und „Carpet Crawlers“: Die Band „Phil“ aus dem Karlsruher Raum bringt den Sound des Weltstars Phil Collins bei der Night of Legends auf die Bühne der Mühlbachhalle. Außerdem tritt der deutschlandweit bekannte Ausnahmemusiker Andreas Kümmert mit Siggi Schwarz und Band auf. Der Kartenvorverkauf der „Schwäbischen Zeitung“ ist gestartet. Die Night of Legends findet am 20. Oktober statt – dieses Jahr bereits zum 14. Mal.

In Schemmerhofen ist es inzwischen Tradition, dass eine musikalisch anspruchsvolle Coverband bei der Night of Legends auftritt. Dieses Jahr ist die Wahl der Veranstalter auf die elfköpfige Band rund um den charismatischen Sänger Jürgen „Phil“ Mayer gefallen. „Phil“ gilt als eine der authentischsten Coverbands von Phil Collins und seiner Band Genesis. Und der Frontmann der Band gleicht seinem Vorbild nicht nur optisch, sondern auch mit seiner Bühnenpräsenz und seiner Stimme. Hinzukommt eine starke Band, Sängerinnen und ein Bläsersatz. „Die sorgen garantiert für eine richtig gute Stimmung“, sagt der Organisator der Night of Legends, Andreas Rodi. Inzwischen seien die Coverband-Musiker selbst zu Stars geworden: Seit mehr als 15 Jahren sind im Showgeschäft und haben sich inzwischen eine Fangemeinde geschaffen, die die Band auf ihren Livekonzerten in ganz Europa begleitet. Und: Phil Collins ist inzwischen selbst auf die beeindruckenden Nachahmer aus Deutschland aufmerksam geworden. Zum zehnjährigen Bandjubiläum gratulierte er persönlich.

Zweiter Stargast des Abends ist Andreas Kümmert mit dem Gitarrenristen Siggi Schwarz und Band. Andreas Kümmert gewann 2013 „The Voice of Germany“. „Der hat eine wahnsinnige Stimme“, lobt Organisator Rodi. Auf einem Konzert von Kümmert habe er sich davon selbst überzeugen können. Kümmert liefere vor allem Rockklassiker ab, „und das macht er richtig gut“.

„Kümmert war schon seit jeher ein Paradebeispiel dafür, seinem Bauchgefühl zu folgen und durch harte Arbeit sowie einen festen Glauben an sich selbst immer wieder künstlerisches Neuland zu betreten“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. 2018 macht der süddeutsche Musiker seinen vielleicht wichtigsten Schritt: Mit „Keep My Heart Beating“ legte der Blues-Man die erste Single aus seinem am 15. Juni folgenden Album „Lost And Found“ vor. Sein Album „Here I am“ wurde mit Gold prämiertet, ebenso wie der gefeierte Nachfolger „Recovery Case“. Andreas Kümmert macht nun den Weg frei für den nächsten Schaffensabschnitt: Auf „Keep My Heart Beating“ entfernt er sich von seinen einstigen Singer- und Songwriter-Wurzeln und öffnet sich der Vielfalt an neuen Einflüssen: angefangen bei swingendem Neo-Soul, über Funk, bis hin zu Popmusik und gefühlvollen Gospel-Einflüssen.

Unterstützt wird er von den Produzenten Jules Kalmbacher (Tim Bendzko, Mark Forster, Xavier Naidoo) und Jens Schneider (Max Giesinger, Joris, Wincent Weiss) Als Überraschungsgast tritt dieses Jahr in Schemmerhofen die Drummer-Legende Pete York mit auf, ein ehemaliges Mitglied der Spencer Davis Group.

Bis zu 60 Ehrenamtliche helfen mit

Mit Kümmert und der Band Phil habe man eine „richtig tolle Mischung“ gefunden, ist Organisator Rodi überzeugt. Er freue sich jetzt auf das jährliche Schemmerhofer Highlight. Etwa 50 bis 60 Ehrenamtliche tragen auch in diesem Jahr zum Gelingen bei. Die Veranstaltung solle nach bewährtem Rezept ablaufen, gute Stimmung, klasse Bands – nur an der Bar gibt es eine kleine Änderung. Erstmals werden dieses Jahr auch Craft-Biere ausgeschenkt.