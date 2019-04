So zieht ein Koch in Schemmerberg 250 Zuschauer in seinen Bann

Kochen ist offensichtlich in. Und sogar Selbstkochen. Die Kochshow der AOK Ulm-Biberach in Zusammenarbeit mit der „Schwäbischen Zeitung“ sorgte für eine volle Festhalle in Schemmerberg. Rund 250 Menschen, davon die meisten weiblich, wollten sich von Showkoch Alfons Köhler und AOK-Diätassistentin Jennifer Sauter für die heimische Küche inspirieren lassen.

„Einmal im Jahr mache ich solche Shows“, sagt Köhler, der sich schon vor Wochen vor der Veranstaltung mit Jennifer Sauter Gedanken gemacht hatte, was er denn kochen wolle. Dieselbe Frage also, die sich Millionen von Hausfrauen und -Männern täglich stellen und sie oft nicht beantworten können. „Genau deshalb machen wir diese Events“, betont Jennifer Sauter. „Wir wollen den Leuten Anregungen mitgeben, dass sie Lust aufs Nachkochen bekommen.“

Saisonal, regional und nachhaltig - so sollte das Dreigang-Menü zusammengesetzt sein. Und dafür ist Alfons Köhler genau der Richtige. Der Chef des Landgasthofs Krone aus dem Ehinger Ortsteil Dächingen verzichtet auf Chi-Chi. „Ich mag es, mit regionalen Lieferanten zusammenzuarbeiten und koche sehr bodenständig.“ So entschieden sich Köhler und Sauter für eine Roulade von der Honauer Lachsforelle an marinierten Alblinsen mit ersten Pflücksalat und Quitten-Balsamico-Dressing. Linsen seien ein großer Vitamin C-Lieferant, erklärte Jennifer Sauter, die laut Köhler für die Gesundheit bei der Planung und Umsetzung der Rezepte zuständig sei und „ich für den Genuss“, meinte Köhler mit einem Augenzwinkern.

Überhaupt kann es der Meisterkoch aus Dächingen mit den Zuschauern. Er zieht sie in den Bann, macht immer wieder mal einen Scherz und ist ein echter Oberschwabe. Das kommt an bei den Leuten. Zudem schmeckt das, was Köhler in der Showküche kulinarisch zaubert. Alle 250 Gäste bekommen von jedem Gang „Versucherle“, die Köhler mit seinem siebenköpfigen Team schon vorbereitet hat. „Wir waren zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn in der Küche der Halle und haben losgelegt.“ Den Service übernehmen AOK-Mitarbeiterinnen, inklusive dreier Auszubildender. „Die größte Herausforderung war, dass die gesamte Halle alle Gänge gleichzeitig genießen kann und das haben wir geschafft“, freut sich Alfons Köhler.

Regionalität ist wichtig

Nach dem Fisch, der durch selbst hergestellten Frischkäse die besondere Note bekam, ging es zum Hauptgang: „Gefüllte Kalbstäschchen mit Bärlauch an cremigem Wirsinggemüse, Fingerkarotten, Quinoa-Dinkelküchle und Kalbsjus“. Auch hier sollte wieder die Regionalität hervorgehoben werden.

Das Kalbfleisch stamme von einem befreundeten Bauern, so Köhler. Wie auch das Quinoa, das ursprünglich aus den Anden in Südamerika stammt. Doch Josua Ehrhart, ein Bekannter von Köhler aus Dächingen, versucht Quinoa hierzulande zu einem regionalen erzeugten Superfood zu machen. Quinoa ist ein reisähnliches Nahrungsmittel, das absolut glutenfrei und reich an Proteinen ist. „Sehr gesund“, kommentiert Jennifer Sauter. Noch ist der angehende Agrarwissenschaftler Ehrhart dabei, das Quinoa marktreif zu machen. „Es gelingt auf den Böden der schwäbischen Alb, dieses Produkt zu züchten und nächstes Jahr auch zu verkaufen“, ist Josua Ehrhart überzeugt.

Arme-Leute-Essen für alle

Die mit Gemüse, Kräutern und Ei verfeinerten Quinoa-Küchle werden in Butter angebraten und dann zum Kalbstäschchen gereicht. Die meisten Gäste probieren Quinoa zum ersten Mal und sind zufrieden. „Es schmeckt und ist mal was Anderes.“ Nicht so beim Dessert. Da bieten Alfons Köhler und Jennifer Sauter ein allseits bekanntes Gericht – vielen geläufig als „Arme-Leute-Essen“. Aus alten Brötchen und Äpfeln werden Ofenschlupfer hergestellt, die mit Vanillesoße verfeinert werden. Und hier kommt der Thermomix ins Spiel.

In genau 8.49 Minuten ist die Vanille-Emulsion fertig. „Ich brauche keinen Thermomix, aber in manchen Fällen kann es offensichtlich eine Hilfe sein“, erklärte Köhler. Nach gut zwei Stunden hat der Koch doch ein paar Schweißtropfen auf der Stirn, aber wohl eher durch die Scheinwerfer auf der Bühne. „Ich bin froh, dass alles geklappt und viel Spaß gemacht hat“. Für dieses Jahr solle es aber doch die einzige Kochshow bleiben.

Köhler bietet in der eigenen Gastronomie in Dächingen Kochkurse an und forciert aber ein für ihn ganz wichtiges Projekt: „Wir gehen an Schulen und kochen dort mit den Kindern unter dem Titel Schlemmerbande. „Die etwa 13 bis 14-jährigen Kids sind mit großem Eifer dabei und sehr lernbegierig. Das macht mich stolz.“