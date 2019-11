Die Skiabteilung des SV Schemmerhofen startet am Samstag, 16. November, in der Mühlbachhalle mit dem Ski- und Snowboardflohmarkt in die neue Saison.

Jeder kann Wintersportartikel günstig erwerben oder gut erhaltene Sachen verkaufen. Übungsleiter der Skischule achten beim Wareneingang darauf, dass alles sauber und technisch einwandfrei ist. Gekaufte Skisets werden von Sport-Harry aus Laupheim noch einmal geprüft und die Sicherheitsbindung kostenlos auf den neuen Nutzer eingestellt – daher Skischuhe nicht vergessen.

Warenannahme ist von 10 bis 12 Uhr, Verkauf von 13 bis 14.30 Uhr. Es gibt eine Verlosung von Preisen. Die Halle ist bewirtet.

Beim Skibasar wird das neue Saisonprogramm veröffentlicht. Anmeldungen zu den Kursen und Ausfahrten sind bereits online möglich unter http://ski.sv-schemmerhofen.de – dort gibt es auch alle Informationen.