Ski- und Snowboardkurse für Kinder und Erwachsene

Die Skiabteilung des SV Schemmerhofen startet am 27., 28. und 30. Dezember mit einem Ski- und Snowboardkurs für Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und Erwachsene in die Saison. „Nachdem der Winter Einzug gehalten hat, warten beste Bedingungen für einen optimalen Kurs auf uns“, verspricht der Verein in einer Pressemeldung.

Um einen schnellen Lernerfolg zu erreichen, werden die Kurse in kleinen Gruppen abgehalten und nach dem aktuellen Lehrprogramm des Deutschen Skiverbands (DSV) unterrichtet. Wer die besondere Herausforderung auf der Piste, im Tiefschnee, Funpark oder in der Buckelpiste sucht, kann einen Tag lang ganz individuell von einem Privatlehrer auf den neusten Stand der Technik gebracht werden. Der Zustieg zu den Bussen ist dieses Jahr in Schemmerhofen, Schemmerberg, Altheim, Warthausen, Mettenberg und Biberach möglich.

Um für die anstehenden Kurse bestens vorbereitet zu sein, haben sich die Ski- und Snowboardlehrer vergangenes Wochenende auf dem Stubaier Gletscher fortgebildet. Durch die vereinsinternen Landesausbilder des Schwäbischen Skiverbands (SSV) und durch die Unterstützung von DSV-Bundeslehrteammitglied Fabian Klaus wurde praxisnah das aktuelle Programm des SSV geschult.