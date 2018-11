Die Skiabteilung des SV Schemmerhofen startet am Samstag, 17. November, in der Mühlbachhalle mit dem Ski- und Snowboardflohmarkt in die neue Saison. Auch in diesem Jahr wird die Möglichkeit geboten, Wintersportartikel günstig zu erwerben oder eigene, gut erhaltene Ausrüstungs- und Bekleidungsgegenstände zu verkaufen. Dabei legt der Verein Wert auf technisch einwandfreie und saubere Waren. „Daher werden erfahrene Übungsleiter der Skischule beim Wareneingang mit Rat und Tat zur Seite stehen“, betont der Verein in einer Ankündigung. Zusätzlich werden gekaufte Skisets vom langjährigen Partnern noch einmal geprüft und die Bindung auf den neuen Nutzer eingestellt. Dieser Service ist für Käufer kostenfrei, die Skischuhe müssen dafür aber mitgebracht werden.

Von zehn bis zwölf Uhr findet die Warenannahme statt, von 13 bis 14.30 Uhr der Verkauf. Nach Verkaufsschluss werden Preise verlost. Wie jedes Jahr wird an diesem Termin auch das neue Saisonprogramm veröffentlicht. Anmeldungen zu den Kursen und Ausfahrten sind ab diesem Zeitpunkt online möglich. Neben den Ski- und Snowboardkursen werden zahlreiche verschiedene Tagesausfahrten und Skitouren angeboten.