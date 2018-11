Sieg trotz schlechter Chancenverwertung

In einem kuriosen Spiel hat sich der SV Alberweiler in der Frauenfußball-Regionalliga Süd zu Hause mit 3:1 (1:0) gegen den TSV Jahn Calden durchgesetzt. Über lange Strecken das Spiel kontrollierend, konnte der SVA trotz einer katastrophalen Chancenverwertung die drei Punkte in Oberschwaben behalten.

SVA-Trainerin Chantal Bachteler wirkte nach dem Abpfiff erleichtert. „Ja klar, bei dem guten Ergebnis kann man am Ende darüber lachen. Aber, wenn es hier lange 0:0 steht, dann kann das ganz bitter enden“, sagt sie.

Dabei begann das Spiel sehr vielversprechend für den SVA. Bereits nach 14 Sekunden stahl Victoria Stvoric einer Caldener Innenverteidigerin den Ball und versenkte das Leder im linken oberen Winkel zum 1:0. Mit viel Selbstvertrauen ausgestattet riss Alberweiler das Spiel somit direkt an sich und kontrollierte es lange. Erneut war es Stvoric, die bei einer guten Konterchance dann aber vor der TSV-Torhüterin Marigona Zani nicht cool blieb (9.).

Viele kleine Unkonzentriertheiten

Es war eine Szene, die das Spielgeschehen sehr gut widerspiegelte: Der SVA dominierte das Spiel, leistete sich aber zu viele kleine Unkonzentriertheiten, um die gute Ausgangslage durch weitere Treffer zu verbessern. Die Hessinnen konnten in dieser Phase mit ein, zwei guten Kontern vor das Alberweiler Tor kommen, ohne aber den von Melanie Geiselhart gehüteten Kasten ernsthaft in Gefahr zu bringen. Dass es beim Jahn nicht so lief wie geplant, konnte man auch an der Kommunikation innerhalb der Mannschaft gut erkennen: Es gab viele Schuldzuweisungen und wenig konstruktive Kommentare des Caldener Trainers. Kurz vor der Pause hätten Stvoric oder Alberina Syla auf 2:0 erhöhen müssen, scheiterten aber erneut an Zani, Ecem Cumert setzte darüber hinaus beim Abpraller nicht entscheidend genug nach.

Der SVA kam nach der Pause sehr konzentriert aus der Kabine und nahm das Heft des Handelns wieder direkt in die Hand. Die starke Lena Bucher setzte sich links gut durch, fand in der Mitte Syla, die nur den Pfosten traf. Es gab noch mehr Chancen: Eine Drei-gegen-eins-Situation vor dem TSV-Tor löste der SVA schlecht, Tamara Würstle setzte den Ball aus etwa 20 Metern knapp übers Tor. Dass Annika Enderle dann für die glücklose Alberina Syla eingewechselt wurde, half dem SVA extrem weiter: Mit ihrer ersten Aktion in Richtung TSV-Tor markierte sie das 2:0 (61.). Nur zwei Minuten später konnte der Jahn mit dem ersten Schuss, der tatsächlich auf Geiselharts Kasten kam, durch Johanna Hildebrandt den Anschlusstreffer erzielen.

Das 1:2 gab den Hessinnen neue Kraft. In der nächsten Viertelstunde war nun Calden tonangebend und bewies auch Fair Play. Schiedsrichterin Daniela Göttlinger (SV Adelsried) entschied in dieser heißen Phase auf Eckball für Calden, doch Jahn-Verteidigerin Lena Wiegand gab von sich aus zu, dass sie zuletzt am Ball gewesen war. Die Entscheidung wurde daraufhin zurückgenommen.

Die Erlösung für den SVA brachte dann erneut Annika Enderle. Sie stahl einer Caldener Verteidigerin den Ball und versenkte die Kugel eiskalt rechts unten (83.). Der Sieg hätte noch höher ausfallen können: Enderle traf per Drehschuss die Unterkante der Latte, auch Valentina Miele, Lena Bucher und Selina Gaus vergaben Großchancen.

„Das zeichnet uns momentan einfach aus: Wir stehen hinten bombenfest und sind in der Lage, von der Bank aus Qualität zu bringen. Nach den Wechseln sind wir wieder stabiler geworden“, erklärte Bachteler später. „Auch vom Kopf her haben wir uns stark wieder in die Partie gearbeitet. Aber, dass wir so viele Chancen erspielen können, hatte ich nicht erwartet.“ Am kommenden Sonntag bestreitet Alberweiler sein nächstes Heimspiel ggen den SC Freiburg II (Anstoß: 14 Uhr). „Da haben wir noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen. Wir sind auf jeden Fall hochmotiviert und wollen die drei Punkte. Gerade für Sofia Borges und Ecem Cumert, als ehemalige Spielerinnen des SCF, ist das was ganz Besonderes“, so Bachteler.