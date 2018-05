Er lernte eine Frau lieben und damit auch ihr Land. Markus Müller, genannt „Schwabski“, aus Schemmerhofen hat sich 2014 in München in seine Frau Xenia verguckt und sie mit seinem Freund ein paar Wochen später in St. Petersburg wiedergetroffen. Nach eineinhalb Jahren Fernbeziehung ist sie zu ihm ins Schwabenland gezogen.

Seitdem reist Müller regelmäßig nach Russland. „Im Sommer zweieinhalb Wochen, im Winter eineinhalb Wochen“, sagt „Schwabski“. Es sei wichtig für Müllers Frau, ihre Familie zu sehen. Zumal Schemmerhofen für sie ein ganz schöner Kulturschock gewesen sei. „Sie ist aus St. Petersburg und somit die Großstadt gewohnt. Da ist das schwäbische Land schon etwas anderes.“ Die Kommunikation im Hause „Schwabski“ lief anfangs auf Englisch, mittlerweile sprechen sie zu Hause deutsch. „Dennoch bemühe ich mich, Russisch zu lernen“, sagt Müller. „Mittlerweile läuft das auch schon ganz gut. Hauptsächlich lerne ich, um mit meinen Schwiegereltern zu sprechen.“ Er verstehe das meiste, die Antwort falle ihm aber doch manchmal noch schwer.

Tolle Gebäude – tolle Menschen

Mit seinem Blog möchte er Stereotype aufweichen. In Russland gebe es ein Sprichwort: Wer ohne Grund lacht, ist ein Dummkopf. Generell seien die Russen aber sehr herzlich und familiär. „Man muss nur die Barriere einmal durchbrochen haben“, erklärt er. „Und außerdem sind Deutsche in Russland sehr angesehen, habe ich das Gefühl.“

Neben seiner Frau entstammt die Faszination für das Land auch der Architektur. „Die Gebäude in St. Petersburg und Moskau sind so prunkvoll, das kann man mit Deutschland nicht vergleichen“, erklärt „Schwabski“. Aber generell gefällt Müller einfach das Fremde. „Die kyrillischen Buchstaben sind sehr fremd. Aber wenn man sie ein wenig gelernt hat, kommt man ganz gut klar“, sagt er.

Sein Ziel ist es, den Menschen die Angst vor Reisen nach Russland zu nehmen. Mit dem Google-Übersetzer und Englisch in den großen Städten komme man gut durch. Auch ein Visum zu bekommen, sei gar nicht so schwer, wie viele immer denken. Sehr beliebt bei deutschen Reisenden sei die Transsibirische Eisenbahn von Moskau bis Irkutsk, nördlich der Mongolei, oder aber auch bis Wladiwostok an der Küste des Pazifiks.

„Schwabski“ fährt zur WM

Natürlich sei es im Moment politisch schwierig in Russland. „Die Menschen sind aber eigentlich sehr offen und gastfreundlich, wenn man sie kennenlernt“, sagt Müller. Auch Pläne für die Zukunft hat er schon gefasst. Wenn alles klappt, möchte er demnächst auch in die Mongolei fahren und darüber berichten.

Seinen Spitznamen „Schwabski“ verdankt er übrigens seinen Schwiegereltern. „Schwabski“ bedeute tatsächlich Schwabe und für Müller ist der Name die perfekte Verbindung zwischen seiner Heimat und seinem Interesse. „Außerdem ist das schön prägnant und einprägsam“, erklärt er. Auch zur Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer wird der Schemmerhofer wieder nach Russland fahren. „Wir haben Karten für das Achtelfinale in St. Petersburg, hoffentlich mit deutscher Beteiligung“, sagt „Schwabski“. „Da freue ich mich schon drauf.“