SGM gewinnt gegen den SV Reinstetten II

In der Frauenfußball-Bezirksliga Riß hat sich die SGM Schemmerhofen/Baltringen am Mittwochabend im Nachholspiel gegen den SV Reinstetten II mit 3:0 (1:0) durchgesetzt.

Die Gäste aus Reinstetten machten in den ersten 20 Minuten mächtig Druck. Nach und nach kam die SGM aber besser ins Spiel und konnte den ein oder anderen Nadelstich setzen. So gelang Verena Romer in der 35. Minute das 1:0. In der zweiten Halbzeit dominierten zunächst wieder die Gäste. Die SGM spielte aber konzentriert weiter und machte durch einen Doppelpack von Alex Betz (74., 81.) kurz vor Schluss alles klar.