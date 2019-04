SCS punktet erstmals nach der Winterpause

Im einzigen Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A II ist der SC Schönebürg bei der SGM Altheim/Schemmerberg zu einem 1:0 (1:0)- Sieg gekommen. Der Gastgeber Altheim/Schemmerberg spielte unter seinen Möglichkeiten. Bereits in der 20. Minute erzielte SCS-Spieler Simon Mohr das Tor des Tages. Die Heimelf war in der restlichen Spielzeit nicht in der Lage zu einem Torerfolg zu kommen, um den verdienten Ausgleich zu erzielen. Für den SC Schönebürg waren es die ersten gewonnenen Punkte nach der Winterpause. Res.: 3:2.