Schwerer Verkehrsunfall bei Schemmerhofen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der B 465 bei Schemmerhofen ereignet. Laut Mitteilung der Feuerwehr Schemmerhofen waren an dem Unfall kurz nach Schemmerhofen in Fahrtrichtung Ehingen bei der Abfahrt Richtung Altheim drei Fahrzeuge, darunter ein Lastwagen. Zwei Personen wurden verletzt; eine dieser Personen musste von der Feuerwehr mit einem hydraulischem Rettungsgerät aus ihrem Personenwagen befreit worden. Die Feuerwehr sicherte außerdem die Einsatzstelle ab und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Die Bundesstraße war bei dem morgendlichen Berufsverkehr über einen längeren Zeitraum voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Biberach, die Feuerwehr Schemmerhofen mit der Einsatzabteilung Schemmerhofen, Rettungsdienst, Notarzt, Polizei sowie die Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine.