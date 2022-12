Schwank „Polnische Wirtschaft“ im Schemmerberger Weihnachtstheater

Über die Weihnachts- und Dreikönigs-Feiertage wird in Schemmerberg wieder Theater gespielt. Der Liederkranz Schemmerberg führt in den nächsten Wochen mit seiner Theatergruppe den Schwank „Polnische Wirtschaft“ oder „Gute Lügen leben länger“ in drei Akten auf. Der gutmütige Manfred Müller (Michael Kopf) betreibt mit seiner Frau Monika Müller (Simone Schäfer) eine Autoreparatur-Werkstatt. Allerdings steht ihnen das Wasser bis zum Hals. Ein polnischer Schwarzarbeiter (Tim Schütt) versucht, ihnen mit nicht immer legalen Tipps aus der Patsche zu helfen. Zu allem Überfluss wohnt ein Erfinder (Mathias Huber) im Haus, der Kost und Logie frei hat. Das Lustspiel wird mit Korruption, Lügen und Liebe belebt. Die Regie führt Albert Bayer. In weiteren Rollen spielen Sandra Müller (Tante Olga), Andreas Rapp (Heinrich Haargenau), Luci Sterzer (Frau Bürgermeisterin), Hannelore Strecker (Tante Stanislava), Julia Löffler (Postbotin Paula), Thomas Hagel (Bankdirektor).

Aufführungstermine in der Festhalle Schemmerberg sind am 26. und 30. Dezember sowie am 3. und 5. Januar. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Einlass um 18 Uhr. Der Abend im Schemmerberger Theater lässt sich auch verschenken: Im Dorfladen Pappelau in Schemmerberg sowie in der Volksbank Ulm-Biberach (Geschäftsstelle Schemmerhofen) und Kreissparkasse Schemmerhofen gibt es Gutscheine im Wert einer Eintrittskarte zu erwerben.