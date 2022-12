Schwäbisches zum Advent mit Marlies Grötzinger

„A scheene Bescherong“ erwartet die Besucher im Kunstschalter Schemmerhofen. Marlies Grötzinger, Schriftstellerin und Mundartautorin aus Burgrieden wird am Freitag, 16. Dezember, das Publikum ab 19 Uhr literarisch-humorvoll auf die Festtage einstimmen, versprechen die Veranstalter. Die ausgesuchten Texte sind witzig, satirisch, auch mal lyrisch-poetisch und nachdenklich. Zwar sind nicht alle Texte aus ihrer eigenen Feder, doch sämtliche Beiträge zum unterhaltsamen Abend präsentiert Marlies Grötzinger so, wie ihr „dr Schnabel gwaxa isch“ – in ihrem Dialekt. Eintritt: 11 Euro