Schwäbische Mundart im Pfarrstadel

Der Gesangverein Alberweiler 1933 und die Gemeinde Schemmerhofen laden für Samstag, 7. Mai, zu einem Abend vollen schwäbischer Mundart ein. Zu Gast im Pfarrstadel Alberweiler sind dann ab 19 Uhr Autorin Marlies Grötzinger, die Kabarettistin Helga Becker als „Frau Nägele“ sowie der Liedermacher Jo Brösel. Karten dafür gibt es im Vorverkauf.

Marlies Grötzinger aus Burgrieden schreibt Glossen, Geschichten und Gedichte in ihrer oberschwäbischen Mundart. Zudem ist sie Trägerin der Heimatmedaille Baden-Württemberg. Helga Becker aus Steinheim an der Murr führt ein Doppelleben als Frau Nägele, der Urschwäbin schlechthin, heißt es in einem Ankündigungsschreiben. In ihren Programmen verbindet die Kabarettistin und Komödiantin Situationskomik mit Improvisation, Wortakrobatik und Gesang. Jo Brösele aus Schemmerberg ist seit Jahrzehnten als schwäbischer Autor, Komponist, Musiker, Entertainer, Zauberer, Spieleerfinder und Illustrator unterwegs.