Schwäbische Frauenpower im Alberweiler Pfarrstadel

Endlich Premiere feiern konnte am 7. Mai die neue Veranstaltungsreihe „Mund.art im Pfarrstadel Alberweiler“. Vor über 80 Gästen begeisterten der Frauenchor Li(e)dschatten des Gesangvereins Alberweiler und ihre temperamentvolle Dirigentin Ulrike Marquart mit einem selbst gedichteten schwäbischen Begrüßungslied und witzig-schwungvollen Kreationen. Die Mundart-Adaption des bekannten Schlagers „Du hosch mi dausendmol betroge“ trug zu besonderer Erheiterung bei.

Marlies Grötzinger führte in die Tiefen der schwäbischen Sprache und Mentalität ein und überraschte mit ihren aktuellen Texten über THE LÄND-Kampagne und über die ausklingende Coronaphase: „I könnt grad jucka ond / en Juchzger nauslau / so saumäßig frai i mi /wenn mir des älles wieder derfet / Noch Corona.“

Für den erkrankten Schemmerberger Lokalmatador Jo Brösele schwebte rettend „von dr Zollernalb ra“ die Liedermacherin Elena Seeger. Seit ihrem 2. Platz beim renommierten Sebastian-Blau-Preis 2020 zählt sie in der Dialektszene zu den großen Hoffnungen. Mit viel Spaß animierte sie bei ihrem „Jammerschwob ond Bruddel-Lied“ die Zuhörer zu Höchstleistungen.

Als echte Stimmungskanone setzte die aus dem Murrtal angereiste Helga Becker als „Frau Nägele“ den humoristischen Schlusspunkt mit ihrem Programm „Do schnallsch ab“. Ihre pointierten Lästereien über das Mänädscherle, das sich mit seinem Läptop in dr S-Bahn „brotboinig naflädscht“ oder die Helikoptermutter „Schandall“, die ihren „Käffin“ und ihre „Tschaklin“ nicht mehr im Griff hat, sorgen für Heiterkeit.

Namens des Vereins „schwäbische mund.art“ und des „Fördervereins Schwäbischer Dialekt“ bedankte sich Veranstalter Dr. Wolfgang Wulz in seinem Schlusswort bei dem vom Alberweiler Ortsvorsteher Florian Egle vertretenen Bürgermeister Mario Glaser und bei der Gemeinde Schemmerhofen für die großartige Unterstützung des schwäbischen Abends, besonders aber bei Wolfgang Gutmann vom „Förderverein Gesangverein Alberweiler“ für die reibungslose Zusammenarbeit.

Man war sich einig, sich im Mai 2023 wiederzusehen. Informationen über schwäbische mund.art e.V. bei Wolfgang Wulz, Telefon 07032/75130 oder unter www.mund-art.de im Internet.