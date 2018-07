Schule unter freiem Himmel endet mit Baumfällen

Die beiden zweiten Klassen der Mühlbachschule Schemmerhofen haben zwei sehr schöne Schultage im Staatswald Finsterbuch bei Aßmannshardt verbracht. Zusammen mit der Fürstenwaldschule Ochsenhausen und der Riedlinger Waldschule „Schneckenhaus“ erkundeten die Schüler den Wald. Michael Plutowsky, Leiter der Fürstenwaldschule, zeigte den ABC-Schützen verschiedene Tierpräparate, die er zuvor im Wald positioniert hatte. Die Schüler konnten allerhand Interessantes über die Waldtiere erfahren, so das heimische Hermelin seinen Winterpelz an die Könige verschenken musste, damit diese damit festlich gekleidet den Thronsaal betreten konnten. Forstwirtschaftsmeister Stefan Rupp und Katrin Raufeisen vom Schneckenhaus hatten es sich am ersten Tag zur Aufgabe gemacht, den Mühlbachschülern den Wald über die Sinne erfahrbar zu machen. Höhepunkt war das Fällen eines fast 40 Meter hohen Baumes. Neben den Baumscheiben, die Rupp den Kindern mit in die Schule gab, nahmen die Schüler viel neues Wissen mit, dass bis zum Freitag im Lichthof der Mühlbachschule in einer kleinen Ausstellung zu sehen ist. Foto: pr