Schützenlied vom Akkordeon

Schützenstimmung ohne Schützenfest: Im Wohnpark St. Klara in Schemmerhofen hat die Vorsitzende des Fördervereins, Margit Hohmann, Tischdekorationen bei der Betreuungsassistentin Monika Mayer abgeliefert. Die Idee und Umsetzung stammte von der Biberacher Hobbykünstlerin Sonja Waidmann. Und so kam es, dass zu Schützenbeginn am Schützensamstag 15 kleine Biber mit Schützenröschen und Biberacher Wappen den Heimbewohnern „scheene Schütza“ wünschten. Aber Schützen ohne Schützenlied? Auch da wusste man eine Lösung: ein fröhliches „Rund um mich her ist alles Freude“ erklang . Die vor dem Haus stehenden Mitglieder des Fördervereins sangen zu den Klängen des Akkordeons von Franz Bumiller. Im Innenraum sah man begeisterte Seniorinnen und Senioren mitklatschen. Weitere Volkslieder und Ländler auf dem Akkordeon rundeten den Schützeneinklang ab. Foto: Privat