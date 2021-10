Schüler schnuppern Handballluft

Schemmerhofen (sz) - Schülerinnen und Schüler der Mühlbachschule in Schemmerhofen sowie der Grundschule in Ingerkingen haben den Handballsport kennengelernt. Einen Vormittag lang vermittelten die Trainer des SV Schemmerhofen den Kindern die Faszination für Bewegung und Ballsport. Nach einem Aufwärmspiel bewiesen die Schüler an Koordinationsstationen sowie bei der kindgerechten Spielform Aufsetzer-Handball ihr Können. Alle Jungen und Mädchen waren mit Begeisterung und Ehrgeiz bei den Übungen dabei. Die Vereinsvertreter hoffen nun, dass viele der Kinder den Weg in das Jugendhandballtraining in der Mühlbachhalle finden.