Schmeichelhafter Heimerfolg für Alberweiler

Der SV Alberweiler hat in der Fußball-Kreisliga A II zu Hause das Gemeindederby gegen den SV Schemmerhofen glücklich mit 2:1 (1:0) gewonnen. Der Gast aus Schemmerhofen fand bedeutend besser ins Spiel und hatte in der ersten Halbzeit mehrere hochkarätige Tormöglichkeiten. Überraschend gelang dem SVA in der 41. Minute durch Achim Frankenhauser die 1:0-Pausenführung. Nach dem Wechsel traten die Gastgeber etwas gefestigter auf und konnten bereits in der 52. Minute durch Stefan Graf auf 2:0 erhöhen. Aber nur drei Minuten später verkürzten die Gäste durch Andreas Kühlwein auf 2:1.Die Begegnung blieb bis zum Schlusspfiff auf des Messers Schneide. Am Ende stand aufgrund der ersten Halbzeit ein glücklicher und schmeichelhafter Heimerfolg des SV Alberweiler.