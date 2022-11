Schick GmbH aus Schemmerhofen ehrt Mitarbeiter für teils lange Betriebszugehörigkeit

Die Schick GmbH aus Schemmerhofen hat vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für teils sehr lange Betriebszugehörigkeiten geehrt.

Manfred Pysik trat im August 1972 als Auszubildender Feinwerkmechaniker in das Unternehmen ein. Bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2021 war er Leiter der Handstückmontage und unterstützt weiterhin in geringfügiger Anstellung sein ehemaliges Team.

Adelinde Behmüller begann im August 1982 als Auszubildende bei Schick. Sie ist aktuell verantwortlich für die Arbeitsvorbereitung in der Montage sowie für die Unterstützung der Betriebsleitung in allen administrativen Bereichen. Petra Ott wagte ebenfalls im August 1982 den Einstieg in das Unternehmen, und zwar als Auszubildende zur Feinwerkerin. Sie meisterte den sonst so „männlichen“ Bereich der gewerblichen Ausbildung mit Bravur und ist bis heute im Bereich der Montage tätig.

Matthias Vöhringer startete im September 2012 als Auszubildender im Bereich Industriemechaniker im Hause Schick. Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung ist er zu einer unerlässlichen Fachkraft im Bereich Automatendrehtechnik geworden.

In einer innerbetrieblichen Feierstunde würdigte Geschäftsführer Wolfgang Schick die Verdienste der Jubilare, sprach Dank und Anerkennung aus und überreichte die Ehrenurkunden der Industrie- und Handelskammer sowie die Jubiläumsgeschenke des Unternehmens.