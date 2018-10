Ein Auto ist am Mittwochvormittag in den Stadtsee in Bad Waldsee gerollt. Es ist der zweite Vorfall dieser Art in diesem Jahr – und zwar an exakt derselben Stelle.

Nach ersten Erkenntnissen am Einsatzort, wollte der Fahrer sein Auto am Schwanenberg parken. Als er ein Parkticket löste und zurück zu seinem Wagen lief, war das Auto nicht mehr an Ort und Stelle. Es hatte sich selbstständig gemacht und rollte in den Stadtsee, wo es zu Teilen eintauchte.