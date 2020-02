Schemmerhofen will seniorenfreundlichste Gemeinde werden

Wie das Älterwerden in Schemmerhofen gestaltet werden kann, ist Thema einer Veranstaltungsreihe der Gemeinde in Schemmerhofen im März. Hintergrund ist ein Projekt, das vom Land gefördert wird. Bei den Veranstaltungen geht es um die Frage, welche Angebote es bereits gibt und welche erhalten werden sollen sowie welche neuen Initiativen gebraucht werden.

„Gemeinsam diskutieren und Ideen entwickeln, wie wir Schemmerhofen zu einer der seniorenfreundlichsten Gemeinden machen können, das ist unser Anliegen“, erläutert Bürgermeister Mario Glaser das Ziel des Bürgerbeteiligungsprojektes „Aktive und Sorgende Gemeinschaft“. Bei dem vom Land Baden-Württemberg geförderten Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Biberach erfolgt, können Interessierte ihre Anliegen und Ideen im Rahmen einbringen.

„Zu Beginn geht es in Dorfgesprächen darum, Ideen zu sammeln und Interessierte anzusprechen, die bei den Themen wie Mobilität, Freizeit, nachbarschaftliches Miteinander, vor Ort verfügbare Infrastruktur und so weiter mitdiskutieren wollen“, sagt Irmgard Ruf von der Steuerungsgruppe des Projekts. Außerdem können sich die Besucher über bereits bestehende Angebote der Vereine und Gruppen informieren.

Gestartet wird am Freitag, 6. März, um 17 Uhr in der Festhalle in Schemmerberg. Die weiteren Veranstaltungen sind in Altheim am 20. März um 17 Uhr in der Festhalle und in der Mühlbachhalle in Schemmerhofen am 3. April um 17 Uhr. Außerdem treffen sich Interessierte am 24. April um 17 Uhr in Ingerkingen in der Festhalle, in Alberweiler am 6. Mai um 18.30 Uhr im Pfarrstadel und in Aßmannshardt am 29. Mai um 17 Uhr im Foyer der Festhalle.