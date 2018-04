Schemmerhofen stellt Fahrplan für Glasfaserausbau vor

Schemmerhofen will beim Breitbandausbau klare Prioritäten setzen: Neben dem Anschluss an das Backbonenetz des Landkreises sollen schrittweise auch in den Teilorten weiter Glasfaserrohre beim Gasausbau mit verlegt werden. Daraufhin sollen die Gewerbegebiete folgen. Deutlich länger warten müssen dagegen die Weiler und Gehöfte.

23 Millionen, diese rechnerische Summe warf Schemmerhofens Bürgermeister Mario Glaser in den Raum zur Diskussion über den Glasfaserausbau in der Gemeinde. Mit diesem Betrag ließe sich die Gesamtgemeinde mit Glasfaser bis ins Haus ausbauen, also Fiber to the Building (FTTB). Die Zahlen hat die Firma Geodata im Auftrag der Gemeinde errechnet.

„Man sieht, da steht ein enormer Invest im Hintergrund“, sagte Glaser. Langfristig sei dies das Ziel, doch nicht „von heute auf morgen umsetzbar“. Ein Vollausbau der Gemeinde könne lediglich schrittweise „auf viele Jahre verteilt“ und mit entsprechenden Fördermitteln erfolgen. Den groben Fahrplan dafür hat die Gemeinde nun bekannt gegeben.

Während im Ortsteil Ingerkingen die Versorgung bereits „sehr gut“ sei, weil sowohl die Telekom als auch Ewa-Riss Netze Breitbandzugang bieten, hinken die anderen Ortsteile noch hinterher. Vor allem auch im Altort von Schemmerhofen sei der Ausbau noch nicht zufriedenstellend, betonte Bürgermeister Glaser. Insgesamt aber stehe die Gemeinde „heute schon gut da“.

Vor allem in Altheim, Alberweiler und Aßmannshardt wird die Gemeinde nun selbst aktiv. Bereits im vergangenen Jahr hat die Netze-Südwest mit dem Gasausbau in Altheim begonnen und der Gemeinderat beschlossen, Leerrohre für Glasfaser mit zuverlegen. Ende April soll auch mit dem Leerrohrausbau in Aßmannshardt begonnen werden. Kostenpunkt: etwa 388 000 Euro. Dort soll mit dem Ausbau von etwa 3,5 Kilometer Gasleitung innerorts und Anfang Juni mit etwa zwei Kilometer Überlandleitung von Moosbeuren her kommend begonnen werden. Dabei will die Gemeinde die Leerrohre mit verlegen. Hier rechne die Gemeinde mit einer Förderung in Höhe von etwa 50 Prozent.

Im Folgenden stehe dann 2019 der Ausbau in Alberweiler und voraussichtlich 2020 in Schemmerberg auf dem Plan, betont Glaser. „Die Situation wird sich in allen Ortsteilen deutlich verbessern“, verspricht Glaser. Lediglich in den Weilern und Gehöften sieht es anders aus: „Hier kann nicht unser Hauptaugenmerk liegen“, betonte Glaser. Das sei zwar für Betroffene „keine gute Aussage“, doch der Ausbau sei hier zu teuer im Vergleich zur geringen Einwohnerzahl.

Zustimmung für Backbonenetz

Eine wichtige Voraussetzung für das schnelle Internet sei der Backbone-Ausbau des Kreises. Einstimmig hat sich der Schemmerhofer Rat für den großflächigen Ausbau im Kreis ausgesprochen, an dem sich alle 45 Städte und Gemeinden beteiligen sollen. Auf Schemmerhofen kommen damit Kosten von rund 160 000 Euro zu. Im Wesentlichen müsse die Ortsdurchfahrt von Schemmerberg ausgebaut werden, um eine Verbindung an das überkommunale Backbonenetz Richtung Laupheim herzustellen.

Bürgermeister Glaser, als Mitglied des Kreistags, nannte den Ausbau eine „Herzensangelegenheit“. Für bestehende Leitungen auf ihrem Gebiet, die zum Aufbau des Backbonenetztes dienen, erhält die Gemeinde zudem Pacht. Für Schemmerhofen könnte das „zu einer verlässlichen Einnahmequellen“ werden, hofft Glaser.