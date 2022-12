Schemmerberger baut riesige Weihnachtswelt auf – Was Besuchern erwarten können

Für die Brüder Kleinheinz läuft es nicht ganz rund: Weit über Schemmerberg hinaus sind sie bekannt für ihren Weihnachtsbaum. Niemand in der Region gibt sich so viel Mühe beim Schmücken, an keinen anderen Ort in Oberschwaben pilgern jährlich so viele Weihnachtsfans wie ins Wohnzimmer der Schemmerberger. Doch nach den Corona-Beschränkungen müssen sie auch in diesem Jahr umplanen. Vier Meter hoch ist die Blautanne, die in ihrem Garten wächst. Eigentlich hätte sie für Weihnachten gefällt und geschmückt werden sollen. „Aber dann ist mir die blöde Hüfte in die Quere gekommen“, sagt Günther Kleinheinz.

Den ersten Schock hat er bereits verdaut, aber so ganz ist er noch nicht darüber hinweg. Im Oktober wurde seine Hüfte operiert. Drei Monate lang darf er jetzt nicht mehr auf Leitern steigen. Vielleicht hat er es damit in den vergangenen 30 Jahren etwas übertrieben, meint er noch. Beinahe so, als würde er sich jetzt schonen. Und sein Bruder Wolfgang Kleinheinz fügt hinzu: „Die Gesundheit geht jetzt natürlich vor.“ Das ist die eine Seite.

Freude wie bei einem Kleinkind

Die andere Seite ist die wahre Passion: Günther Kleinheinz lebt mit dem Weihnachtsbaum. Die Besucher, die jährlich ab Dezember vor der Tür stehen machen ihn glücklich. Das ganze Jahr über fiebert er auf die Adventszeit hin wie ein Kleinkind. Und natürlich wollte er sich diese Freude nicht nehmen lassen.

Elf Tage war Günther Kleinheinz im Krankenhaus, danach folgte die Reha. Im November kam er nachhause, jetzt läuft er auf Krücken. Der große Weihnachtsbaum hat sich erledigt. Aber untätig geblieben ist er nicht. Drei Wochen lang hat er an einer Weihnachtswelt gearbeitet. Mehr als 1000 Kugeln hat er aufgehängt, zu sehen sind außerdem noch ein Piratenschiff, ein Riesenrad, ein Kettenkurrassel, eine Kirche und vieles mehr. Auf Knopfdruck ertönen die Glocken, Räder und Figuren setzen sich in Bewegung. Gerade für Kinder mag dies reizvoller sein als ein Baum mit bunten Kugeln. Sagen die Kleinheinz auch. Aber einigen Anrufern mussten sie enttäuschen: „Dieses Jahr gibt es keinen großen Baum.“ Die Besucher, die da waren, waren dennoch angetan: „Schön, mal was anderes.“

Unter Schmerzen und mit viel Passion

Und außerdem hat Günther Kleinheinz dieses Jahr noch mehr geleistet als in all den Jahren zuvor. „Unter Schmerzen“, auf Krücken und mit Greifzangen hat er die Weihnachtswelt aufgebaut. „Ich bin einfach zäh“, sagt er ein bisschen stolz. Mindestens bis Februar sollte die Weihnachtslandschaft aufgebaut bleiben. Und Schnaps gibt es genauso wie jedes Jahr. Dass wichtigste aber sei nun, dass noch mehr Gäste kommen. Sich im Wohnzimmer der Kleinheinz versammeln, ihre Fotos schießen, staunen, anstoßen, singen, feiern. Dann wäre das Weihnachten wieder einmal perfekt, trotz Krücken, fehlendem Baum und Hüftschmerzen.