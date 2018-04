Die Anmeldezahlen an den weiterführenden Schulen in Ummendorf und Schemmerhofen bewegen sich auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren. Die Schulleiter betonen: Die Angebote der Schulen würden gut angenommen.

Anke Schwarz, Schulleiterin der Umlachtalschule in Ummendorf, ist zufrieden: „Wir freuen uns über 27 Anmeldungen“, sagt sie. Die Umlachtalschule ist eine Werkrealschule und das kommt offenbar gut an. „Dieses Schulmodell erfährt große Akzeptanz“, erklärt Schwarz. Auch wenn die Ummendorfer im Gegensatz zu den 37 Anmeldungen des Vorjahres einen Einbruch zu verzeichnen haben, seien die Erwartungen erfüllt. „Letztes Jahr war es eine Ausnahme, wir sind zweizügig und pendeln uns auf das normale Niveau ein“, sagt sie. Schwarz sieht den Vorteil ihrer Schule in der ländlichen Umgebung. „Hier tun die Eltern sich leichter“, erklärt sie. Kurze Wege, kleine Klassen und familiäre Atmosphäre. Auch dass die Eltern wieder vermehrt auf die Grundschulempfehlungen hören sei positiv.

Keine Veränderungen, gemessen an der üblichen Schülerzahl, gab es dagegen an der Mühlbachschule Schemmerhofen. Wie im vergangenen Jahr sind 61 Anmeldungen für die neuen fünften Klassen eingegangen. „Damit sind wir dreizügig“, sagt Schulleiter Wolfgang Kirschner. „Wir sind eine der wenigen Schulen, die in den vergangenen vier bis fünf Jahren noch wächst.“ Auch deshalb sei der Umbau und die Sanierung der Schule notwendig geworden. Bis zum nach den Sommerferien dieses Jahres soll die etwa 13,5 Million teure Umbaumaßnahme abgeschlossen sein.