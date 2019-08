Saisonauftakt in Alberweiler missglückt

Für die Fußblallerinnen des SV Alberweiler verlief der Auftakt in die Regionalligasaison alles andere als nach Maß. Vor rund 100 Zuschauern, die zum Saisonstart nach Alberweiler gekommen waren, musste sich Chantal Bachtelers Mannschaft dem 1. FC Nürnberg mit 2:6 geschlagen geben. Dabei hatte der Beginn des Spiels Mut gemacht.

Der SVA war in der ersten haben Stunde die klar tonangebende Mannschaft. Auch wenn schon zu diesem Zeitpunkt erkennbar war, dass die Ordnung in der Dreierkette nicht immer stimmte. Der Ballbesitz und das Spielgeschehen lag, bis auf die Konter, jedoch bei Alberweiler. Dies münzte Ecem Cumert dann auch nach einer Viertelstunde in die Führung um. Ihr Schuss landete unhaltbar für die Torspielerin abgefälscht in der unteren linken Ecke. Aufgrund der schwülwarmen Temperaturen ordnete das Schiedsrichtergespann um Melanie Scheb nach 25 Minuten eine Trinkpause an. „Nach der Trinkpause haben wir einfach den Faden verloren“, stellte Bachteler nach Abpfiff fest.

Nach einer halben Stunde hatte der Trainer des FCN, Osan Cankaya, genug gesehen und wechselte bereits. Nun folgten katastrophale acht Minuten für den SVA. Innerhalb dieser traf „der Club“ vier Mal. Zuerst schnürte Lisa Ebert einen Hattrick. Nach einem Eckball konnte Alberweiler nicht klären, den zweiten Treffer erzielte sie aus ungefähr 30 Metern, als Melanie Geiselhart zu weit vor ihrem Tor stand und ihr dritter Erfolg war ein direkt verwandelter Eckball. Zwei Minuten später war es dann Nastassja Lein, die auf 1:4 erhöhte, in dem sie völlig allein Richtung Tor lief und Geiselhart umkurvte.

Nach der Pause gab es nochmal kurzen Grund zur Hoffnung. Der SVA kam aggressiv aus der Kabine, ging schnell auf den Gegner und konnte sich daraus eine gute Chance erspielen, was jedoch durch ein Foul im Sechzehner unterbunden wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kapitänin Tamara Würstle souverän zum 2:4. Aber auch dieser Hoffnungsschimmer hielt nur zwei Minuten an. Luisa Richert traf gegen die unglücklich wirkende Melanie Geiselhart erneut per direkt verwandeltem Eckball. Danach war der SV Alberweiler geschlagen. Zu zaghaft und unkonzentriert agierte der Vorjahresfünfte der Regionalliga gegen den Club aus Franken. Auch die Umstellung von Dreier- auf Viererkette zeigte keine erkennbare Wirkung. Eine Viertelstunde vor Schluss traf dann Nastassja Lein zum zweiten Mal. Auch sie lief völlig allein auf Geiselhart zu und konnte locker einschieben.

„Das war definitiv nicht der Start in die Saison, den wir erwartet haben“, so die Cheftrainerin. „Da kriegst du dann vier Tore in so kurzer Zeit, dann war die Motivation weg. Ich habe gehofft, dass nach dem 2:4 nochmal was kommt. Da haben wir nämlich sehr gut agiert, sind aggressiv draufgegangen, wie in der ersten halben Stunde. Aber das Fünfte war dann nochmal ein Nackenschlag. Nürnberg hat ein sehr gutes Umschaltspiel gezeigt, das muss man einfach so sagen. Dagegen haben wir kein Mittel gefunden. Schnell in die Spitze spielen, darin sind sie hervorragend.“

In der kommenden Woche wird es nicht einfacher für den SVA. Da geht es für Bachtelers Team zum Zweitliga-Absteiger Hessen Wetzlar. „Wir müssen unter der Woche die fehlende Aggressivität verbessern. Wir haben ja gesehen, dass wir es so spielen können, wie wir wollen. Nur müssen wir das auch über 90 Minuten tun“, sagte sie.