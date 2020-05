Saisonabbruch: Alberweilers B-Juniorinnen erstmals Süd-Meister

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler sind nach Anwendung der Quotientenregelung erstmals Staffelmeister der Fußball-Bundesliga Süd. Dies ist ein Ergebnis des außerordentlichen Bundestags des Deutschen Fußballbunds (DFB) am Montag gewesen, bei dem auch das vorzeitige Ende in der B-Juniorinnen-Bundesliga beschlossen wurde.

Die Delegierten folgten bei der Video-Tagung mit ihrem Votum der Empfehlung des DFB-Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, der sich bereits Anfang Mai für den Saisonabbruch ausgesprochen hatte, heißt es in einer Pressemitteilung. Grundlage der Empfehlung des Ausschusses bildeten Meinungsbilder, die Anfang Mai bei den Vereinen der B-Juniorinnen-Bundesliga eingeholt worden waren. Die Umfrage ergab ein klares Bild: 28 von 30 Clubs aus den Staffeln Nord/Nordost, West/Südwest und Süd sprachen sich für einen Abbruch der Spielzeit aus. Wegen des vorzeitigen Saisonendes wird es in der B-Juniorinnen-Bundesliga keinen deutschen Meister geben, sondern drei Staffelmeister. Zudem entfällt der Abstieg in die nächsttiefere Spielklasse des jeweiligen Regional- oder Landesverbands in der Saison 2020/2021.

Bester Punkteschnitt

Die abschließende Saisonwertung findet auf Basis der aktuellen Tabelle statt. In den Spielklassen, in denen eine unterschiedliche Anzahl an Spielen ausgetragen wurde, wird der Punkteschnitt pro absolviertem Spiel (Quotientenregelung) berechnet. Der SV Alberweiler (12 Spiele/30 Punkte/Quotient: 2,5) rückt dadurch auf Rang eins vor und ist so Staffelmeister. Für den SC Freiburg (13/31/2,38) ging es runter von Platz eins auf Rang drei. Tabellenplatz zwei geht an 1899 Hoffenheim (12/29/2,42).