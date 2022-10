Rückblick „Metzelsuppe“ des Gesangvereins Alberweiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag 25. September hieß es gegen 12.30 Uhr aus der Küche des Pfarrstadels in Alberweiler: „Leberwürste sind aus!“ Schon kurz nach 11 Uhr war der Pfarrstadel, einschließlich der Empore, voll besetzt. Kein Sitz wurde kalt! Ständig kamen neue Gäste. Küche und Service wurden überrannt vom Ansturm der hungrigen „Mäuler“ aus Nah und Fern, die sich alle auf Schlachtplatte, Blut- und Leberwurst mit Kraut freuten. War dies doch die erste Metzelsuppe nach Corona in Alberweiler.

Es freut die Sängerinnen und Sänger, dass das Essen schmeckte, die Würste der Wurstbude und die zahlreichen Kuchen so viel Anklang fanden.

Der vormittägliche Ansturm hatte zur Folge, dass am Abend mancher Gast enttäuscht wurde, weil Schlachtplatte und Kesselfleisch gegessen waren.

Am Ende des Tages war kein Rest mehr übrig von Fleisch und Wurst von zwei 150Kg-Schweinen und Beilagen!

Die Sängerinnen und Sänger des GV Alberweiler bedanken sich für die rege Teilnahme an der Metzelsuppe und entschuldigen sich bei allen, deren Essenswünsche nicht erfüllt werden konnten.