Rückblick der Freiwilligen Feuerwehr Schemmerhofen

Beim Floriansabend der Abteilung Feuerwehr Schemmerhofen hat Abteilungskommandant Martin Musch auf das Jahr 2021 zurückgeblickt, sowie Beförderungen und Urkunden übergeben.

Im vollbesetzten Mühlbachsaal konnte Musch außer seinen Feuerwehrkameraden/-innen zahlreiche andere Gäste begrüßen, darunter den neuen Bürgermeister Klaus Wilhelm Tappeser, die Gemeinderäte vom Ort Schemmerhofen, Abordnung vom DRK, sowie die anwesenden Abteilungskommandanten.

In seinem Rückblick berichtete Abteilungskommandant Musch, dass die Gesamtwehr im Vergangenen Jahr an 134 Einsatzstellen tätig war und die Einsatzabteilung Schemmerhofen davon 74 Alarmierungen hatte. So waren wieder von Notfalltüröffnungen über Aufzugsbefreiungen bis hin zu Verkehrsunfällen oder Bränden die verschiedensten Feuerwehrtätigkeiten abgebildet. Abteilungskommandant Musch ging auch auf die immer größer werdenden Aufgabengebiete der Feuerwehr ein, am Beispiel der Elektrifizierung der Südbahn, den immer mehr werdenden Brandmeldeanlagen oder der E-Mobilität.

Berichtet wurde auch von der neu eingerichteten Führungsgruppe, die, nachdem am Gerätehaus in Schemmerhofen noch verschiedene Anpassungsarbeiten gemacht wurden, ihre Arbeit zum Beispiel bei großen Unwetterlagen ihren Dienst dort machen kann.

Beim nun anstehenden Punkt Ehrungen/Beförderungen erhielt Stefan Maier das Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25-jährige Feuerwehrzugehörigkeit. Jonas Kornwachs und Nico Schreg erhielten ihre Truppmann Bescheinigungen und wurden per Handschlag zum Feuerwehrmann ernannt.

Im Rahmen des Floriansabend wurden auch die Leistungsabzeichen der Gesamtgemeinde, die im Frühsommer in Laupheim abgelegt wurden, übergeben. Die Leistungsabzeichen erhielten: Simon Gantner, Jonas Kornwachs, Lea Schäfer und Nico Schreg, alle Abt. Schemmerhofen sowie Noah Bogenrieder und Patrick Scharnetzki Abt. Altheim, Timo Dieterle Abt. Alberweiler und Manuel Kammerlander und Florian Heine Abt. Ingerkingen. Musch bedankte sich in seiner Funktion als Gesamtkommandant bei allen für das abgelegte Leistungsabzeichen und hob hervor, dass dies die Voraussetzung sei für weitere Lehrgänge, Außerdem sei es ein wichtiger Baustein für die gute Zusammenarbeit bei der Gesamtfeuerwehr.

Bürgermeister Klaus Wilhelm Tappeser würdigte in seiner ersten Rede bei der Feuerwehr deren Einsatzbereitschaft und war beeindruckt von dem breiten Einsatzspektrum.