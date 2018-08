Leichte Verletzungen hat sich eine 16-Jährige am Sonntag bei Schemmerhofen zugezogen. Wie die Polizei berichtet war die Motorroller-Fahrerin gegen 18.45 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Schemmerhofen und Alberweiler unterwegs. In einer Kurve rutschte das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Die Lenkerin stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Ein Krankenwagen brachte die Jugendliche in eine Klinik. Der Sachschaden an dem Roller blieb gering.