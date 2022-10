Reunion Konzert der Snoopys

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der 9. September wird vielen Besuchern in Altheim , Schemmerhofen und Umgebung in freudiger Erinnerung bleiben. 15 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt spielten die „Snoopys“ wieder zum Tanz auf.

Mehr als 150 Besucher tanzten und feierten in der Altheimer Festhalle. Auf Eintrittsgelder wurde verzichtet statt dessen stand ein „Spendensäule“ auf der Bühne. Dieses Schweinchen wurde den ganzen Abend über von den Gästen fleißig gefüttert. So kamen am Ende des Abends genau 1000 Euro an Spendengeld für die Schule Sankt Franziskus in Ingerkingen zusammen.

„Wir feiern die Musik, wir feiern unsere Gemeinschaft, wir feiern das Leben“ sagte Egon Hagel, Bandleader der Snoopys in seiner Begrüßungsrede. Die anwesenden Gäste waren allesamt bester Laune und schwangen begeistert das Tanzbein.

Am Ende dieses wunderbaren Abends sangen alle Anwesenden lauthals mit bei „The air that I breathe“ von den Hollies und „Weine nicht kleine Eva“ von den Flippers. Ein Massenchor der guten Laune.

Dem vielfachen Wunsch nach einer Wiederholung dieser Veranstaltung kommen alle Beteiligten gerne nach. Erste Planungen für 2023 laufen.