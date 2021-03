Reh kreuzt Fahrbahn: Kollision mit Auto

Ein Wildunfall sich am Sonntag bei Schemmerhofen ereignet. Das berichtet die Polizei. Ein VW-Fahrer war gegen 20.15 Uhr zwischen Schemmerhofen und Schemmerberg unterwegs, als plötzlich ein Reh seinen Weg kreuzte. Das Tier flüchtete nach dem Zusammenstoß in den Wald. Der Sachschaden an dem Auto blieb nach Polizeiangaben gering.

Die Polizei weist daraufhin, dass besonders in den frühen Morgenstunden, bei Dämmerung und in der Nacht mit Wildwechsel zu rechnen ist. „Je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen im Auto“, heißt es in der Pressemitteilung. Auf Straßen, die durch Wildwechselwarnschilder gekennzeichnet sind, sollen Autofahrer langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße gilt: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Das Tier hat so die Möglichkeit zur Flucht. Mit der Warnblinkanlage werden nachfolgende Autofahrer gewarnt. Für den Hintermann gilt: Sicherheitsabstand einhalten. Sind die Tiere weg, kann mit Schrittgeschwindigkeit weitergefahren werden. Kommt es zum Unfall, muss die Unfallstelle umgehend abgesichert werden. „Verletzte oder getötete Wildtiere dürfen auf keinen Fall angefasst oder mitgenommen werden“, teilt die Polizei mit. „Die verletzten Tiere könnten in Panik geraten oder mit Krankheiten infiziert sein. Am besten ist es, die Polizei zu verständigen.“ Diese informiert den zuständigen Jagdpächter. Eine Wildunfallbescheinigung zur Meldung an die Versicherung erhalten Autofahrer bei der Polizei.