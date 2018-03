Rat lehnt zusätzlichen Ausbau am Laiweg ab

Der Laiweg von Langenschemmern nach Altheim wird saniert. In zwei Folgeabstimmungen haben sich die Gemeinderäte nun gegen zusätzliche Baumaßnahmen ausgesprochen: Eine Verbreiterung der Straßenkuppe wurde abgelehnt, ebenso wie der Antrag für den Ausbau der geschotterten Verbindung vom Laiweg zum Baugebiet Oberer Schleifweg. Vor allem der zweite Punkt wurde heiß diskutiert.

Beinahe pathetisch kommentierte Schemmerhofens Bürgermeister Mario Glaser das Ergebnis der Abstimmung: „Die Demokratie hat entschieden.“ Und das so knapp wie selten im Schemmerhofer Rat: Mit sieben Ja-Stimmen und zwölf Gegenstimmen haben die Räte eine Asphaltierung des Verbindungswegs vom Laiweg Richtung Osten abgelehnt. Vorangegangen war eine Diskussion, bei der sich beinahe jedes Ratsmitglied einmal zu Wort meldete.

Anton Hinsinger, Ortsvorsteher von Schemmerberg, nannte einen Ausbau des Weges einen „sinnvollen Lückenschluss“ für Fußgänger und Radler. Josef Bosshart forderte von der Gemeinde, das „Budget für Feldwege auch mal auszureizen“. Das geschehe ohnehin, entgegnete Bürgermeister Glaser.

Für die Asphaltierung des 320 Meter langen Abschnitts auf dem Verbindungswegs hatte das zuständige Ingenieurbüro eine Kostenschätzung in Höhe von 25 bis 46 000 Euro vorgelegt, je nach Zustand der bestehenden Tragschicht. Gemeinderat Christoph Glaser mahnte an, dass das Geld besser im Sinne der Landwirtschaft genutzt werden sollte und es dringendere Projekte gebe. Gisela Frankenhauser pflichtete bei: „Wir müssen auch nicht alles zubetonieren“, sagte sie und gab zu Bedenken, dass der Weg als Schulweg ohnehin „nicht ideal“ sei. Jürgen Steinle sagte, der Weg sei in gutem Zustand: „Ich sehe den Nutzen nicht.“ Reinhold Brehm fügte hinzu: „Es gibt wesentlichere Kriegsschauplätze in der Gemeinde.“ Bürgermeister Glaser positionierte sich in der Abstimmung ebenfalls auf Seite der Gegner.

Verbreiterung abgelehnt

Ein eindeutigeres Bild zeigte sich bei der Abstimmung zu einer Verbreiterung der Straßenkuppe am Laiweg. Einstimmig lehnten die Räte den Vorschlag ab, die Straße an der höchsten Stelle auf bis zu drei Meter zu verbreitern, um für den Verkehr sicherer zu machen. Für eine Verbreiterung hätte der komplette Zaun, ein Feldkreuz und das Kabelgehäuse der Antennenanlage versetzt werden müssen. Zuzüglich zu den Ingenieurkosten wären somit rund 30 000 Euro auf die Gemeinde zugekommen – ein Betrag, der offenbar doch einige Gemeinderäte abschreckte.

„Das ist keine Lösung, die man machen muss“, sagte Anton Hagel. Anton Bogenrieder pflichtete bei: „Klar ist es für Fußgänger nicht so toll.“ Aber der letzte Unfall auf der Straße sei mehr als 30 Jahre her. Außerdem hindere die schmale Kuppe vielleicht manche Autofahrer davor, schneller zu fahren. „Da ist es vorteilhafter, wenn es nicht so übersichtlich ist“, sagte er.