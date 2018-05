Zwei Radler und zwei Autoinsassen sind am Dienstag fast zeitgleich bei Schemmerhofen verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, stießen gegen 13 Uhr erst zwei Radler zusammen. Diese waren sich auf dem Radweg zwischen Schemmerhofen und Warthausen begegnet.

Die Beiden stürzten und verletzten sich leicht. Ein Lastwagenfahrer sah den Unfall und hielt am Fahrbahnrand an. Hinter ihm bremste ein Mercedes. Die Fahrerin des Renault dahinter hatte den Sicherheitsabstand wohl unterschritten. Deshalb fuhr sie auf den Mercedes auf. Darin erlitt die Beifahrerin leichte Verletzungen. Auch die Renaultfahrerin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die vier Verletzten und brachte sie in Krankenhäuser. Die Polizei ermittelt jetzt die Ursache des Radlerunfalls und gegen die Fahrerin des Renault.