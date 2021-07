Schwere Verletzungen erlitt ein Radler am Dienstag bei Schemmerhofen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 41-Jährige gegen 20.45 Uhr mit seinem Rennrad von Schemmerhofen in Richtung Warthausen. Auf dem dortigen Radweg verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Rennrad und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.