Verletzungen hat sich ein Mountainbiker am Donnerstag in Schemmerhofen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 19 Uhr eine Böschung in der Straße Im Täle hinab. Der 34-Jährige stürzte und überschlug sich. Auf einem Parkplatz blieb er mit schweren Verletzungen liegen. Ein Krankenwagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden am Rad blieb gering. Einen Helm hatte der Mann getragen.