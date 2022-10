Pulvermüller sichert sich WM-Silber

Der Schemmerhofer Nico Pulvermüller hat sich bei der Grappling-Weltmeisterschaft in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm Silber erkämpft. Die Titelkämpfe des Verbands United World Wrestling (UWW) – einem der weltgrößten Grappling-Verbände – wurden in Pontevedra (Spanien) ausgetragen.

,,Damit ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Ich habe mir über mein Bett ein Bild gehängt, dass ich dieses Jahr eine Medaille an der WM gewinnen werde“, freut sich der frischgebackene Vizeweltmeister. „Es war das Erste und Letzte, was ich an jedem Tag der Vorbereitung gesehen habe. Es ist unbeschreiblich, dass ich diese Ziel verwirklichen konnte.“

Beim Grappling handelt es sich um einen Vollkontaktsport bei dem es das Ziel ist, den Gegner durch unterschiedliche Hebel und Würgegriffe zur Aufgabe zu bringen. Für die Würfe- und Haltetechniken gibt es jeweils unterschiedlich viele Punkte. Die meisten Techniken kommen aus dem Ringen und dem Judo.

Um die sechs Stunden täglich trainierte Pulvermüller nach eigenen Angaben im Vorfeld der WM. Meistens habe sein Tag schon um 5 Uhr morgens begonnen. Vor der ersten Einheit habe er meditiert. „Dann folgte ein Kraft- oder Ausdauertraining, Mobility-Einheiten, Techniktraining und Sparring, aber auch Yoga und autogenes Training“, so der 22-Jährige. Auch genaue Kampfanalysen seiner schon feststehenden oder anzunehmenden Gegner hätten auf dem Programm gestanden. Dazwischen unterrichtete er seinen Kampfsport selbst in Vereinen oder als Personal-Trainer.

Doch nicht nur die körperliche Belastung sei extrem hoch gewesen, sondern auch der Leistungsdruck. „Als erstes ging es überhaupt darum, in die Nationalmannschaft zu kommen, um bei der WM starten zu können“, sagt Pulvermüller. Erleichtert sei er daher gewesen, als er Anfang September nach einem Sichtungslehrgang die Nachricht erhalten habe, für Deutschland in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm bei der WM antreten zu dürfen. ,,Das nahm schon sehr viel Druck von mir, als ich die Sicherheit hatte, bei der WM kämpfen zu dürfen. Ich war so stolz, mein Land auf dem höchstmöglichen sportlichen Level vertreten zu dürfen“, so der Schemmerhofer. Der nervenaufreibendste Kampf sei es aber gewesen, das Gewicht zu schaffen. Normal wiege er um die 77 Kilogramm bei acht Prozent Körperfett. „Da dann nochmal sechs Kilogramm zu verlieren war undenkbar schwer. Das gelang nur durch eine sehr strenge Diät und spezielles Training.“

In Pontevedra bezwang er zunächst in der Qualifikationsrunde Ihor Lesko (Ukraine). Im Achtelfinale besiegte Pulvermüller Geiker Rafael Ferrer Torrealba (Venezuela/mit 4:2 Punkten). Im Viertelfinale gewann er vorzeitig durch einen Würger gegen den Kasachen Sarsen Zhetibayev, ebenso im Halbfinale gegen Magomed Djambulatovitch Djabrailov (Frankreich). Das Finale gegen Nurbek Talbudin (Kasachstan) ging schließlich über die volle Kampfzeit und Pulvermüller unterlag mit 1:3. Dennoch war am Ende die Freude sehr groß. „Es war der schönste Moment, auf dem Podest zu stehen und zu wissen, diese Deutschlandflagge hängt dort nur wegen meinem Erfolg. Da hatte ich dann schon Tränen in den Augen.“, sagt der Schemmerhofer und bedankt sich bei Bundestrainerin Gamila Kanew: „Sie hat es uns erst ermöglicht, bei dieser WM starten zu können. Sie hat uns alle enorm unterstützt und gepusht. Meine persönlichen Helden der WM waren meine Teamkolleginnen Janette Gloger und Darina Goldin die beide Gold für Deutschland gewinnen konnten.“