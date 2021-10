Positive Bilanz trotz Corona-Pandemie

Bernd Biffar, seit 2002 Dirigent im Musikverein Aßmannshardt, wurde für seine 35-jährige Dirigententätigkeit vom Bruno Seitz, Landesmusikdirektor des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg, geehrt. Seitz hob in seiner Laudatio die hohe musikalische Kompetenz des Jubilars hervor, wovon der Musikverein profitieren kann. Anfang September wurde Biffar zudem zum stellvertretenden Landesmusikdirektor gewählt.

Die Versammlung stand ganz im Zeichen der Ehrungen. Diese wurden vom Vorsitzenden des Blasmusik-Kreisverbandes Biberach, Michael Ziesel, vorgenommen. Für 40 Jahre aktive Tätigkeit wurde Wolfgang Beck geehrt. Ein Vollblutmusiker und dadurch ein Gewinn für jeden Musikverein. Für 30 Jahre aktive Tätigkeit erhielten Judith Kreutzer und Andreas Hartmann die Ehrennadel. Geehrt wurde auch Elias Bayer für zehn Jahre aktive Tätigkeit im Verein. Die Fördermedaille erhielt Corona Hartmann für zehn Jahre Tätigkeit in der Vorstandschaft

Neben den Ehrungen standen auch die Wahlen im Vordergrund. Hans-Peter Hartmann stellte sich der Wiederwahl und wurde in seinem Amt als stellvertretender Vorsitzender bestätigt. Wolfgang Specker stellte sein Amt als Schriftführer zur Verfügung. Selina Zell wurde einstimmig zur neuen Schriftführerin des Musikvereins in den Vorstand gewählt. Wiedergewählt wurden Judith Kreutzer als Jugendleiterin und Bernhard Rieger als Beisitzer. Als Beisitzer stellten Corona Hartmann und Markus Hartmann ihre Ämter zur Verfügung. Als ihre Nachfolger wurde Jessica Blersch und Martin Geyer in die Vorstandschaft gewählt.

Im Rückblick des Vorsitzenden, Florian Kramer, war zu entnehmen, dass aufgrund der Corona Pandemie der musikalische Betrieb auch im Musikverein Aßmannshardt zum Erliegen gekommen war Trotz der pandemiebedingten Auszeit wurden neben einem Dirigentenvorbereitungskurs, welches der Musikverein als Auswahlorchester begleiten durfte, auch ein „Gartenfest drhoim“ veranstaltet, um das ausgefallene Gartenfest zu kompensieren. Der Anklang war so groß, dass die Veranstaltung auch dieses Jahr wiederholt wurde. „Mit den jetzt gültigen Coronaregeln, hofft man nun, einen geregelten Probenbetrieb gewährleisten zu können , um dann im Herbst ein Konzert aufzuführen“, so Kramer.

Der Verein zählt 131 fördernde. Fünf Ehren- und 88 aktiven Mitglieder. Dank der guten Haushaltführung des Kassiers Dietmar Huber bescheinigte dieser eine ausgeglichene Kassenlage.