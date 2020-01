Platz drei für den SV Alberweiler in Rauenberg

Die Fußball-B-Juniorinnen des SV Alberweiler sind beim fünften Entega-Cup in Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) zum fünften Mal in Folge in die Runde der letzten vier Mannschaften eingezogen und haben sich abermals für das Halbfinale qualifiziert. Am Ende sprang Platz drei für die Mannschaft von Trainer Dominik Herre heraus.

Das Turnier wurde auf Kunstrasen und mit Rundumbande gespielt. Es war die erste Turnierteilnahme in der Halle in der laufenden Saison für Alberweiler, eine gezielte Vorbereitung erfolgte nicht. Die Gruppenphase schloss der SVA auf dem zweiten Tabellenplatz der Gruppe A punktgleich mit dem Gruppenersten SC Dortelweil ab, der aufgrund des Siegs im direkten Vergleich vor dem SVA die Gruppe abschloss.

In Gruppe B setzte sich die TSG 1899 Hoffenheim vor dem 1. FFC Frankfurt durch. Im Halbfinale gab es eine 3:5-Niederlage gegen Hoffenheim, dabei war der SVA mit 1:0 und 2:1 in Front gewesen und hatte verpasst, die Führung auszubauen, sodass Hoffenheim in das Finale einzog und der SVA mit dem Spiel um Platz drei vorlieb nehmen musste. Im zweiten Halbfinalspiel setzte sich der SC Dortelweil gegen den 1. FFC Frankfurt mit 6:5 nach Neunmeterschießen durch. Das Spiel um Platz drei entschied der SVA mit einem 7:0-Kantersieg gegen den 1. FFC Frankfurt klar für sich. Im Endspiel besiegte die TSG 1899 Hoffenheim den SC Dortelweil mit 4:1 und gewann zum ersten Mal den Entega-Cup.

Erfolgreichste Torschützin des Turniers war SVA-Spielerin Franziska Gaus mit sieben Treffern. Den Platz musste sich Gaus mit Ann-Sophie Braun von der TSG 1899 Hoffenheim teilen.

Der nächste Termin auf Hallenboden ist am Samstag, 8. Februar, bei der WFV-Vorrunde im Futsal. Für die Vorrunde auf Verbandsebene sind die B-Juniorinnen-Bundesligisten gesetzt. Die Vorrunde findet für den SVA in Ehingen statt.