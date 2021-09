Pink Panther begrüßt die neuen Fünfer

„Wer hat an der Uhr gedreht?“, dachten sich vermutlich einige Fünftklässler und ihre Eltern am Einschulungstag an der Mühlbachschule Schemmerhofen. Die Sommerferien und die Grundschulzeit waren vorbei und ein neuer Abschnitt an der Gemeinschaftsschule konnte beginnen. Die Einschulungsfeiern fanden für die drei Lerngruppen 5a, 5b und 5c getrennt statt, sodass die notwendigen Abstände eingehalten werden konnten. Auf der Bühne wurden sie musikalisch von den Musiklehrkräften der Mühlbachschule begrüßt. Nadine Birk, Julia Reichel, Simone Stemmler und Michaela Funk spielten passend zum Maskottchen „The Pink Panther“. Mit einem Video, erstellt von den Sechstklässlern, wurden die neuen Fünftklässler auf eine Führung durch das Schulhaus mitgenommen und konnten so die neue Umgebung und die Mitarbeiter der Schule kennenlernen. Die dazu passenden Fragen verrieten den Schülerinnen und Schülern nicht nur den Lieblingsverein des Schulleiters Wolfgang Kirschner, sondern zeigte auch das neue Maskottchen Paulchen Panther, das die Schulsozialarbeiterin Kathrin Goldhofer extra für die Einschulung organisiert hatte.

Sowohl Bürgermeister Mario Glaser als auch Schulleiter Kirschner hießen die neuen Fünftklässler in ihren Reden herzlich willkommen. Bei einer kurzen Tour in den Lernraum konnte sich die Lerngruppe untereinander und ihre Lernbegleiter kennenlernen, bevor sie wieder nach Hause entlassen wurden, um fit für den nächsten Schultag zu sein.

Foto: Privat