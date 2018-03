Das Dekanat Biberach und die Seelsorgeeinheit Schemmerhofen laden beim Samstagspilgerns ein zu einer Rundtour auf den Wegen von Martinus und Jakobus. Start ist um 9.30 Uhr am Aufhofener Käppele, Friedhofstraße 16 in Schemmerhofen. Die Strecke ist 22 Kilometer lang und die Gehzeit beträgt rund 6 Stunden. Die Rückkehr am Aufhofener Käppele ist für 16.30 Uhr geplant, ebenso eine Mittagspause im Landgasthof Adler in Äpfingen. Spiritueller Wegbegleiter ist Pfarrer Kilian Krug aus Schemmerhofen. Eugen Engler ist örtlicher Pilgerbegleiter und Ansprechpartner. Es ist keine Anmeldung erforderlich.