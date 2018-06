Pflegestützpunkt informiert über sein Angebot

Pflegende Angehörige, auch neu Betroffene oder Interessierte, sind zum Gesprächskreis am Mittwoch, 20. Juni, von 14 bis 16 Uhr ins Rathaus in Schemmerhofen eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Wer wissen will, was es für Hilfen für hilfebedürftige, meist ältere Menschen gibt, findet einen guten Überblick im Wegweiser „Älterwerden im Landkreis Biberach, Hilfen und Informationen für ältere Menschen und ihre Angehörigen“ (auch im Internet). Aber viele Menschen informieren sich erst, wenn eine akute Erkrankung Hilfe- und Pflegebedarf auslöst. Da die Akutbehandlung oft schnell abgeschlossen ist, entsteht Zeitdruck, wenn etwa die Wohnung für die Betreuung vorbereitet werden muss. Die Angehörigen müssen dann mit dem Betroffenen in kurzer Zeit viele Entscheidungen treffen und viele Formulare ausfüllen. Noch schwieriger ist es, wenn die Angehörigen nicht in der Nähe wohnen oder Freunde einspringen müssen. Besondere Fragen entstehen auch, wenn man sich auf spezielle Krankheitsbilder wie Demenz einstellen muss.

Wer kann einen da unterstützen? Seit dem 1. Januar 2018 gibt es – wie in fast allen Landkreisen in Baden-Württemberg- einen Pflegestützpunkt, der neutral, vertraulich und kostenfrei rund um das Thema Pflege und Hilfe berät. Die meisten Fragen lassen sich am Telefon unter 07351/52-7639 oder per Email pflegestützpunkt@biberach.de klären. Wer mehr Zeit braucht, kann einen Termin im Stützpunkt (Rollinstraße 18 in Biberach, Eingang beim Parkhaus Wielandpark), bei Bedarf auch einen Hausbesuch vereinbaren. Claudia Bösch, eine der drei Beraterinnen, wird die Arbeit des Pflegestützpunkt vorstellen, über Erfahrungen aus ihrer Arbeit berichten und auf die Fragen der Anwesenden eingehen. Sie informiert darüber, in welchen Angelegenheiten der Stützpunkt aufgesucht werden kann und wie die konkrete Beratung und Hilfe aussieht.