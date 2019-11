Pfarrer Schlichthärle kommt nach Ingerkingen

„Gott hat bei mir angeklopft“, sagt Pfarrer Markus Schlichthärle von sich. Am Samstag, 23. November, 20 Uhr, erzählt er seine ganze Geschichte im Gemeindehaus der Kirchengemeinde St. Ulrich in Ingerkingen.

Markus Schlichthärle, geboren 1974 in Untersulmetingen, begann seinen Lebenslauf erst völlig anders. Nach zwei kaufmännischen Ausbildungen war er in einem Kreditinstitut in Biberach tätig. Dazwischen leistete er seinen Wehrdienst ab. Dann aber änderte sich sein Lebensweg. „Mein Job in der Bank hat mir Spaß gemacht, aber mir fehlte das Soziale und Karitative.“ Gott habe jedem Menschen bestimmte Fähigkeiten geschenkt, „und mich hat Gott in den Beruf des Priesters gerufen“. Nach Abitur und Latinum trat er 2000 in den Franziskanerorden ein und wurde 2008 zum Priester geweiht.

Der Schritt in dieses neue Leben war nicht leicht. „Die Zukunft war ungewiss, das war schon beunruhigend.“ Seit 2017 ist Markus Schlichthärle Pfarrer der Gemeinde Pfarrei Enns-St. Marien in Oberösterreich.

Wie es dazu gekommen ist? „Begonnen hat alles zum Jahreswechsel 1997/1998 mit einer Fahrt nach Medjugorje“, so Pfarrer Schlichthärle. Am Samstag referiert er zu seinem Werdegang und über sein Leben. Im Anschluss an den Vortrag besteht bei einem Stehempfang die Möglichkeit zu einem gemütlichen Austausch.