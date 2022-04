Der Musikverein Schemmerhofen veranstaltet an Ostersonntag, 17. April, um 20 Uhr sein Osterkonzert in der Mühlbachhalle Schemmerhofen. 2020 engagierte der Verein Peter Munding als neuen Dirigenten, der pandemiebedingt jetzt sein erstes Konzert dirigieren darf, heißt es in einer Ankündigung.