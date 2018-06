Pascal Schneider ist ein Lebensretter

In einer Feierstunde in der Festhalle Altheim hat die Gemeinde Schemmerhofen sportliche und künstlerische Leistungen und außergewöhnliche Aktivitäten von Vereinen und Bürgern gewürdigt. „Leistung ohne Belohnung ist Strafe“, zitierte Bürgermeister Mario Glaser den englischen Schriftsteller George Herbert. Die Zahl dreizehn sei heute eine Glückszahl, „denn 13 Mannschaften, Gruppen und Einzelpersonen können heute geehrt werden“.

Die 20 Buben und Mädchen des Kinder- und Jugendchores Schemmerberg sorgten mit Simone Götz am Keyboard für die musikalische Umrahmung. Diese Ehrung besonderer Leistungen und Erfolge in den Vereinen und Schulen finde jedes Jahr statt, so Glaser. Die Geehrten erhielten von Glaser Geldgeschenke von insgesamt 1000 Euro.

Verschiedene Laudatoren hoben die Leistungen und Erfolge der einzelnen Vereine und Personen hervor. „Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein“, so einfach sei es, erklärte Pascal Schneider, der sich von der Deutschen Knochenmarkspenderkartei (DKMS) hat typisieren lassen und vor gut einem Jahr eine Stammzellenspende abgegeben hat. Schneider erklärte den Ablauf der Typisierungsaktion und der Stammzellenspende.

Etwa vier Wochen nach der Registrierungsaktion in Warthausen habe die DKMS ihm mitgeteilt, dass er für eine Stammzellenspende in Frage komme. Die DKMS sei voll hinter ihm gestanden. „Sie haben mit mir Kontakt aufgenommen, alles beredet und Termine vereinbart“, lobte Pascal Schneider die Zusammenarbeit. Die Spende an der Ulmer Klinik habe etwa dreieinhalb Stunden gedauert. „Während dieser Zeit konnte ich fernsehen oder Radio hören“, sagte Schneider. „Aber dreieinhalb Stunden vor dem Fernseher kann auch anstrengend sein“, sagte er lachend, was die voll besetzte Halle mit Applaus quittierte. „Machen Sie mit“, es sei so einfach und das Wichtigste sei: „Sie können damit einer Person das Leben retten“, animierte Schneider das Publikum.

Bei der Ehrung wurden die Leistungen und Erfolge folgender Mannschaften und Personen gewürdigt: SV Schemmerhofen, Fußball E 2 –Jugend, Meister Kreisstaffel 6, Fußball D-Junioren, Sieger Bezirkspokal und Meister Bezirksstaffel, SV Alberweiler, Fußball D-Juniorinnen, 2. Platz Hallenbezirksmeisterschaft, Meister Kreisstaffel und Sieger beim VR-Cup, SGM Aßmannshardt, Fußball C-Junioren, Meister Kreisstaffel, SV Schemmerhofen, Fußball C-Juniorinnen, Bezirkspokalsieger beim Pokalwettbewerb und Vizemeister bei der Hallenmeisterschaft, Fußball C-Jugend, Bezirkspokalsieger und Bezirksmeister in der Bezirksstaffel, SV Schemmerberg, Tennis-Kleinfeldmannschaft, Meister U 10, Tennis-Junioren, Meister Kreisstaffel, SV Alberweiler, Fußball-Frauen, Sieger Bezirkshallenmeisterschaft, Meister Regionalliga und Sieger Bezirkspokal, Fußball Herren, Sieger Bezirkspokal, Fotografie Jonny Krüger, Goldmedaille bei Trierenberger Super Circuit, gilt als inoffizielle Weltmeisterschaft, 1. Platz mit Jury-Sonderpreis beim Themenwettbewerb „Konsum“, Goldmedaille in Novi Sad, Serbien und Silbermedaille in Montenegro, AMC Biberach, Jugend-Trial, Andreas Keck, 1. Platz Deutsche Jugendmeisterschaft, 2. Platz Baden-Württ. Jugend-Trial-Meisterschaft und Pascal Schneider, Knochenmarkspender. (aß)