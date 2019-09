Oswald Sattler gibt bewegendes Konzert

Hoffnung schenken, Menschen berühren und Herzen öffnen, das ist Oswald Sattler am Samstag bei seinem Konzert mit einer andachtsvollen Atmosphäre in der Wallfahrtskirche Aufhofener Käppelle gelungen. Für Menschen mit Gehbehinderung und für Rollstuhlfahrer waren vor dem Altarraum Plätze reserviert.

Oswald Sattler hat schon als Volksmusiker und Gründungsmitglied der Kastelruther Spatzen enorme Popularität erlangt. Mit stets religiösem Bezug kündigte er seine Lieder an. Beeindruckend wirkten dabei die Gedanken des Künstlers zu jedem Liedbeitrag. Mit der rechten Hand hält er das Mikrofon und mit der linken verleiht er dem Text und Gesang mit reduzierter Gestik Bedeutung und Ausdruck. In seinen Liedern betont er die Bedeutung von Frieden, Trost, Hoffnung und Demut für das menschliche Zusammenleben. Die Interpretation dazu überlässt Sattler den Zuhörern, denn er verzichtet darauf, sie mit kollektiver Schuld zu ermahnen. So nahm er die Besucher musikalisch mit auf eine Pilgerfahrt zur Mutter Gottes nach Lourdes (Ave Maria – Lourdeslied) und beschwor sie mit dem „Geist der Freude“. Viel Applaus gab es auch bei Schuberts „Ave Maria“. „Das ist eines der schönsten Marienlieder“, sagte der Südtiroler. Mit weicher und sonorer Stimme sorgte er dabei für einen Gänsehauteffekt.

In der Steiermark gebe es das höchste, begehbare hölzerne Pilgerkreuz, wusste Oswald Sattler. Es habe 165 Stufen „und man kann oben eine heilige Messe feiern“. Mit dem Lied „Herr wie du willst“ erinnerte er eindrucksvoll an Gottes Barmherzigkeit. Seine Lieder und Texte glichen geradezu einer Predigt von der Kanzel. „Das ist nicht mehr der Frontmann der Kastelruther Spatzen von einst“, der mit dem Mikrofon am Altar stehe und überzeugend vortrug, resümierte ein Spatzen-Fan,.

Das gemeinsam mit Inbrunst gesungene „Großer Gott wir loben dich“ und der Abendsegen von Pfarrer Kilian Krug gaben ein beeindruckendes Finale mit frenetischem Beifall. Kilian Krug bedankte sich beim Kirchengemeinderat und der Katholischen Landjugend für die Bewirtung in der Pause auf dem Kirchenplatz bei lauen Herbsttemperaturen.

„Im Vorverkauf gingen alle Karten weg“, berichtete Gabi Konrad von der Agentur Konrad Konzert im Gespräch. Um der Nachfrage Herr zu werden, waren im Mittelgang des Kirchenschiffes zusätzlich Stühle aufgestellt worden.

Im Gotteshaus wiesen Mitarbeiter der Agentur die zumeist älteren Besucher freundlich zu den reservierten Plätzen. Die ersten Bänke waren für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer reserviert. „Das sind wir den Leuten schuldig“, sagte Agenturmitarbeiterin Klara Malenbrey. „Ich kenne Oswald Sattler vom Fernsehen“, erzählte eine 93-jährige Besucherin aus Laupheim in der ersten Reihe. Und: „Ein zweites Mal werde ich den Sänger wohl nicht mehr so nah erleben.“ Eine Rollstuhlfahrerin aus Schemmerhofen schwärmte mit glänzenden Augen von Sattler. „Das war ein schönes Geschenk von meinen Kindern“, sagte die ältere Dame.