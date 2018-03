Osterkonzert in der Mühlbachhalle

Der Musikverein Schemmerhofen veranstaltet in diesem Jahr wieder sein Osterkonzert am Ostersonntag, 1. April, um 20 Uhr in der Mühlbachhalle.

Für den Auftakt des Konzertabends sorgt der Musikverein Mettenberg unter der Leitung von Thomas Buse. Die Mettenberger spielen die Stücke „Fanfare and Cantabile“ von Klaus Strobl, „Mountain of Dragons“ von Steven Reineke und „The New Village“ von Kees Vlak sowie „James Bond 007 Selection“ von Johan de Meij. Im Anschluss präsentiert der Musikverein Schemmerhofen mit dem Dirigenten Gerhard Rogg sein Programm. Dazu zählen „Sympatria“ von Thomas Asanger, Rhapsody von Fritz Neuböck gespielt vom Solisten Simon Maier sowie Mary Poppins und Mont-Blanc von Otto Schwarz.