Osterfreude für Bewohner von St. Klara

Ostern steht vor der Tür und immer noch gibt es trotz Impfung viele Einschränkungen in den Pflegeheimen. Normalität ist noch nicht eingekehrt, auch nicht im Wohnpark St. Klara der St. Elisabeth-Stiftung in Schemmerhofen. Deshalb hat sich der Förderverein Wohnpark St. Klara unter der Leitung von Margit Hohmann entschlossen, den Bewohnern und Bewohnerinnen einen kleinen Ostergruß zukommen zu lassen.

Nicht nur blühende Pflanzen und Osterdekoration sollten verschenkt werden, sondern auch ein kleines persönliches Geschenk an Jede und Jeden. Idee und Umsetzung kamen von Sonja Waidmann aus Biberach, die durch einen Zeitungartikel auf das Pflegeheim aufmerksam geworden war und den Kontakt zu Margit Hohmann suchte. Waidmann, die in vielen Biberacher Einrichtungen ehrenamtlich aktiv ist und seit Jahren viele Menschen mit ihren Basteleien erfreut, bastelte kleine papierene Hasenpyramiden für alle Bewohner und Bewohnerinnen.

Der süße Inhalt wurde vom Wohnpark gestellt, die Pflanzen und Osterdekorationen vom Förderverein. Auf die Frage, was Frau Waidmann zu so einer Aktion bewogen habe, kam ein Lachendes: „Ich muss doch was zu Tun haben. Und zur St.-Elisabeth-Stiftung habe ich ein persönliches Verhältnis. Einige Zeit habe ich dort in der Sozialstation gearbeitet.“ Am Dienstag vor einer Woche kam dann der „Osterhase“ in den Wohnpark St. Klara in Gestalt von Sonja Waidmann und Margit Hohmann, die ihre Geschenkpracht vor dem Eingang, neugierig beobachtet von einigen Bewohnern und Bewohnerinnen hinter der Fensterscheibe, abstellten. „Frohe Ostern und bleibet gsund“, klang es fröhlich von draußen nach drinnen und zurück.