Ortsteile von Schemmerhofen ohne Strom

In den Schemmerhofer Ortsteilen Ingerkingen, Altheim und Schemmerberg sowie vereinzelt im Westen Laupheims ist am Sonntagabend gegen 20 Uhr der Strom ausgefallen. Mehr als 3500 Personen waren davon betroffen. Der Grund waren offenbar Kabeldefekte. Diese konnten jedoch innerhalb einer halben Stunde behoben werden.

Als Ursache entpuppten sich zwei gleichzeitig aufgetretene Defekte an 20 000 Volt Erdkabeln der Netze BW. Nach rund 20 Minuten hatte die Bereitschaft in Abstimmung mit der Leitstelle in Ravensburg die fehlerhaften Abschnitte der Leitung identifiziert. Wenige Minuten später konnte mehr als die Hälfte der betroffenen Anschlüsse wieder zugeschaltet werden. Zug um Zug gingen bis 21.29 Uhr auch alle anderen Haushalte und Betriebe wieder ans Netz.

Noch am Abend war eine der beiden Fehlerstellen nahe der Ortsnetzstation Kapfweg in Altheim genau lokalisiert worden, die zweite konnte am Montagvormittag bei der Station Kirche in Ingerkingen gefunden werden. Beide Kabelstücke sollen bis Montagabend repariert sein.

Laut der Netze BW sind Erdkabel „generell viel weniger störungsanfällig als die vor allem in ländlichen Regionen verbreiteten Freileitungen“. Dennoch kann es zu Defekten kommen – beispielsweise durch Erdbewegungen, die die Kabel verschieben. Ein Grund kann auch sein, dass schon bei der Verlegung kleinste Beschädigungen oder auch Vorschädigungen in Folge von Blitzschlag oder Tiefbauarbeiten aufgetreten sind, wie die Netze BW bekannt gibt.