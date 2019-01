Neuer Stellvertreter bei der Feuerwehr Schemmerberg

Der Gemeinderat Schemmerhofen hat Dietmar Müller für weitere fünf Jahre als Kommandant der freiwilligen Feuerwehr im Ortsteil Schemmerberg bestätigt. Müller war von der Hauptversammlung gewählt worden und erhielt von Bürgermeister Mario Glaser die Ernennungsurkunde.

Dagegen musste die Stelle des stellvertretenden Kommandanten neu besetzt werden. Der 2017 ebenfalls für fünf Jahre gewählte Florian Forderer wollte aus privaten Gründen zurücktreten. Forderer hatte das Ansinnen, nicht die vollen fünf Jahre zur Verfügung stehen zu können, bereits bei seiner Bestellung geäußert.

Aufgrund dessen genehmigte der Feuerwehrausschuss von Schemmerberg sein vorzeitiges Ausscheiden. Der Gemeinderat stimmte der Abberufung zu. Nach dem Feuerwehrgesetz und der Feuerwehrsatzung in Schemmerhofen werden Kommandant und sein Stellvertreter für fünf Jahre von den aktiven Feuerwehrleuten gewählt. Dies muss vom Gemeinderat bestätigt werden. So bekam der neu gewählte Stellvertreter Jakob Hummler ebenfalls seine Ernennungsurkunde überreicht. Glaser lobte die Zusammenarbeit und die hohe Einsatzbereitschaft aller Wehren in Schemmerhofen, von der er sich immer wieder überzeugen konnte, da er bei bestimmten Einsätzen vor Ort war. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass die Feuerwehrleute in Schemmerhofen demnächst mit neuen Uniformen ausgestattet werden. Einen genauen Termin konnte er allerdings nicht nennen.