Neue mobile Sanitätswache für den DRK-Ortsverein Schemmerhofen

Der DRK-Ortsverein Schemmerhofen hat vor Kurzem seine neue mobile Sanitätswache offiziell in Betrieb genommen und der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Gelegenheit sei von den Verantwortlichen auch genutzt worden, um Danke zu sagen, heißt es in einer Pressemitteilung. Schließlich seien für die Anschaffung und Ausstattung des neuen Fahrzeugs sowohl von Firmen als auch von Privatpersonen Spenden in beträchtlicher Höhe eingegangen – insgesamt rund 28 000 Euro.

Die bisherige mobile Sanitätswache des DRK-Ortsvereins Schemmerhofen war ein mehr als 20 Jahre alter Wohnwagen, der aufgrund umfangreicher technischer Probleme nicht mehr durch den TÜV gekommen wäre. Ein Ersatz wurde beim DRK-Ortsverein Ehingen gefunden, der seinen Rettungswagen verkaufte. Die Verantwortlichen des Schemmerhofer DRK-Ortsvereins sahen in diesem Fahrzeug den Vorteil, dass es im Gegensatz zur bisherigen Sanitätswache tatsächlich mobil ist.

Um den Rettungswagen zu kaufen und ihn als mobile Sanitätsstation entsprechend auszustatten, bat der DRK-Ortsverein um Spenden – mit Erfolg. Die Kreissparkasse Biberach übernahm den kompletten Preis des Fahrzeugs in Höhe von 13 500 Euro. So waren auch Vorstandsvorsitzender Martin Bücher und der Schemmerhofer Geschäftsstellenleiter Julian Hagel zur Fahrzeugübergabe gekommen. Durch weitere Firmen- und Privatspenden gingen am Ende circa 28 000 Euro beim DRK ein. So ließ sich neben dem Fahrzeug samt Ausstattung auch ein Aufenthaltszelt finanzieren.

Bereitschaftsleiter Franz Karl Moder bedankte sich bei allen Spendern. Der Ortsverein freue sich über das neue Fahrzeug und verknüpfe damit die Hoffnung, die Qualität der Dienste zu verbessern, neue Mitglieder anzuziehen sowie der Fort- und Ausbildung der Bereitschaft und dem Jugendrotkreuz mehr zu bieten. Bereitschaftsleiter Franz Karl Moder hob das Engagement der Mitglieder hervor, die sich vorbildlich mit der Ausstattung und der Einrichtung des Fahrzeuges befasst hätten. Sein Dank galt auch der Kreisgeschäftsführung und der Kreisbereitschaftsleitung für die Zusammenarbeit. Bürgermeister Mario Glaser ist froh, dass Gewerbe und Bürger der Gemeinde das DRK in diesem Maß unterstützen. Michael Mutschler, Geschäftsführer Rettungsdienst beim DRK-Kreisverband Biberach, sagte, dass der Kreisverband eine neue Trage für die mobile Sanitätswache zur Verfügung stelle.

Nach den Grußworten informierten sich die Gäste über die Arbeit des DRK-Ortsvereins und die neue Sanitätswache, die neben Notfallrucksäcken mit medizinischem Sauerstoff, einem Defibrillator (AED), Verbandsmaterial zur Wundversorgung sowie Schienungsmaterial ausgestattet ist.